Петербуржцы хотят сделать кафе «культурным наследием» города

Жители Петербурга обсуждают на просторах интернета занимательную инициативу. Предлагается закрепить статус «объекта культурного наследия» за старейшими и уважаемыми в Петербурге заведениями.

На интернет-сервисе «Яндекс. Район» обсуждают предложение создать новый закон, касающийся «особенных» заведений Петербурга. Хотят закрепить за старейшими и полюбившимися местами статус объекта «культурного наследия». Но активист отмечает, что в такой список должны войти не все заведения, а их «малые формы». Иными словами, разные кафе, булочные, магазины, бани, парикмахерские и всё в этом роде. Театров, музеев, больниц и вузов новый закон не должен касаться, говорит автор.

Как пример основатель обсуждения называет пирожковую на Московском, кафе-мороженое «Лягушатник» на Невском, рюмочную на Моховой, Ямские бани. Автор хочет, чтобы подобные объекты не просто получили особый статус, но чтобы к ним относились соответствующе. Например, не переименовывали потом, не меняли их профиль и внутренние интерьеры.

Автор обсуждения просит петербуржцев поддержать его и помочь вспомнить такие заведения Северной столицы. Они должны быть старше 50-ти лет и, конечно, работать сегодня, а еще иметь значимость для города и обладать «легендарностью», говорит активист.

Вот только в обсуждении горожане, похоже, самые «коренные» пустились в ностальгию. Они стали вспоминать заведения, которые уже исчезли. Например, кафе «Минутка» на Невском, магазин «Экран», «Котлетную» на углу Мойки и Невского. Некоторые комментаторы, образно говоря, плачут по таким утерянным брендам старого Петербурга-Ленинграда. Кто-то сокрушается на людей, построивших на месте старых добрых заведений «бутики».

Однако старое не вернуть, поэтому есть комментаторы, которые активно поддерживают автора возможного закона и даже перечисляют такие редкие места «культурного наследия».

Другие люди радуются в комментариях тому, что хотя бы «Исаакий» и «Петропавловка» стоят. Им возражают другие участники — они говорят, что вот такие близкие народу закусочные, магазины никак не меньшие символы Петербурга, чем храмы.

Автор обсуждения подводит промежуточные итоги и заверяет, что уже «нарисовывается списочек», а когда объектов станет больше – можно и проект закона составлять. Впрочем, время покажет.

Пожалуй, такой закон, и правда, нужен Петербургу. Стоит только вспомнить недавнюю ситуацию с легендарной пирожковой «Хозяюшка» на Московском проспекте, которую открыли в 1956 году. Её хотели закрыть из-за неправильно расположенной вентиляции, но петербуржцы трепетно отреагировали на эту новость, собрали команду активистов и даже составили петицию на имя ВРИО губернатора Беглова. Это дало плоды – пирожковую отстояли, и хочется надеяться, она просуществует ещё долго, ведь она стала своеобразным символом города на Неве.