Елена Драпеко встала на сторону учительницы из Барнаула

Заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко поддержала флешмоб учителей, вставших на строну Кувшинниковой.

Напомним, что ранее в одной из школ Барнаула уволили учительницу русского языка и литературы из-за фотографии в купальном костюме с соревнования по зимнему плаванию, которую она разместила в социальной сети.

В связи с этим инцидентом в сети запустился флешмоб под названием #УчителяТожеЛюди. Под данным хэштегом учителя из разных городов выкладывали свои фотографии в купальниках, выступая за право на личную жизнь.

Драпеко в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что травля – это нехорошо, а эта ситуация показывает махровое ханжество. По её словам, купальник скромный и за такое увольнять нельзя.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что педагоги выкладывают фото в купальниках, потому что #учителятожелюди.