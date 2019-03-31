Основатель «Розового кролика»: с сексуальной грамотностью в Петербурге туго

Жители Северной столицы не очень-то охотно ходят на тренинги по сексуальному поведению и, вообще, просвещаются в сексуальном плане – отсюда масса семейных проблем. Все дело в «зашоренности» мышления.

Основатель петербургской сети секс-шопов «Розовый Кролик» Максимилиан Лапин в интервью Gazeta.SPb рассказывает о том, как обстоит дело с сексуальной грамотностью в Северной столице сейчас и почему не всегда стоит отвечать ребенку «узнаешь, когда вырастешь».

С какого возраста ребёнку нужно прививать сексуальную культуру и как?

В первую очередь сексуальная культура прививается внутри семьи поведением родителей при ребенке. То есть, если родители ласково ведут себя при малыше: принято целовать друг друга, улыбаться, без, конечно, каких-то сексуальных демонстраций в плане половых актов – это недопустимо при детях. Но когда дети видят, что папа с мамой ласково друг с другом себя ведут, то они привыкают, что так и надо, а потом демонстрируют это в собственных семьях. В тех же семьях, где не принято друг друга обнимать, где постоянные разборки, недовольства друг другом, драки, детей отвращает от сексуально удачного поведения в будущем.

Это поведение надо прививать, начиная от появления ребенка на свет. Например, кормить малыша вдвоем. Когда мама кормит, а папа сидит, смотрит, улыбается малышу. Так ребенок привыкает с первых дней жизни, что папа с мамой любят друг друга и его любят.

Считаете ли вы, что говорить ребёнку “узнаешь, когда вырастешь” на вопросы про то, откуда берутся дети, корректно? Как стоит отвечать на такое?

Зависит от конкретной ситуации, возраста ребенка и его предварительной осведомленности. Очень индивидуально. «Узнаешь, когда вырастешь» – скорее, отговорка. Но при этом тоже имеет место быть, потому что вопрос может быть очень не кстати заданным, и к нему нужно подготовиться. Сказать ребенку, например: «Если сейчас этим интересуешься, поговорим об этом вечером». А до этого времени можно морально подготовиться, почитать что-то.

И очень важно знать сексуальную сторону самим родителям. Как ребенку объяснять его сексуальные особенности – мальчика или девочки. Надо говорить спокойно и ни в коем случае не произносить: «Не лезь в штаны, отвалится». Это серьезная угроза, а ведь дети верят и пугаются.

Почему в Петербурге не принято дарить секс-игрушки? Как скоро это может измениться и нужно ли это?

Прежде всего это должно измениться внутри семьи, когда это начнут понимать супруги или, так сказать, сексуальные партнеры. Когда они будут готовы эти подарки преподносить друг другу, и то с определенной преамбулой, рассказывая, по какому поводу и зачем. Не резко дарить, а если были какие-то предварительные договоренности, потому что интимная сфера очень индивидуальна. Есть люди, которые с детства настолько стеснительны, что эта стеснительность проходит только при полном доверии и многолетнем контакте. Для того, чтобы игрушки дарили, нужно, чтобы человек хотя бы как-то заинтересовался этим вопросом. Например, если женщина не получает оргазм или если у мужчины есть проблемы с эрекцией. Это должен быть продуманный шаг.

Надо ликвидировать сексуальную безграмотность человека, как в психофизическом плане, так и в психосексуальном, и в средствах массовой информации – тоже.

Как обстоит дело с сексуальной грамотностью населения Петербурга?

Тут важна такая тема. Сексуальные вопросы зачастую – основа совместной жизни и несогласованность в этой сфере является одной из причин разводов, только её никак не озвучивают в судах. Неудовлетворенная женщина или неудовлетворенный мужчина постепенно накапливают напряжение и начинают цепляться по пустякам друг к другу, конфликты разгораются на пустом месте и переходят в ссоры, которые кончаются разводом.

Что касается разговоров с детьми о сексуальных вопросах, то, например, у нас в «Академии Любви» полтора года висела тема, как разговаривать с детьми о сексе – так ни один человек не обратился. Скорее всего, люди даже не ищут каких-то тренингов или курсов, а просто питаются информацией в интернете.

В чем корни сексуальной неграмотности человека? Было ли так всегда?

В Советском Союзе при каждом ЗАГСе были «Курсы молодой семьи», где эти вопросы обсуждались и все, кто хотел вступить в брак, сначала проходили курсы. Сейчас этого нет, но, например, в «Розовом Кролике» существует «Академия Любви». По крайней мере, какие-то тренинги, касающиеся сексуальной дисциплины, там организуются, но при этом желание узнать «об этом» натыкается на зашоренность публики. На страх, что человека примут за распущенного. Девушка боится, что её будут рассматривать, как женщину легкого поведения, а мужчина – что он тоже какой-то прелюбодей.

До 1996 года еще существовала школа с 12-часовой программой «Этика и психология совместной жизни». С 1996 года нет уже ни-че-го, поэтому сейчас просто пробел в сексуальном воспитании не только детей, но и теперь уже взрослых. А подростки сейчас зачастую знают больше, чем их родители, бабушки и дедушки.