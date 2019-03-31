На пачках сигарет появятся предупреждения о пожарах

На пачках сигарет появятся предостережения от МЧС Фото: pixabay.com

На пачках сигарет появятся предостережения от МЧС Фото: pixabay.com

Дополнительные предостережения могут начать размещать на пачках сигарет. Информация будет призвана напоминать курильщикам о возможных пожарах, к которым может привести небрежное обращение с сигаретами.

Как сообщает РИА Новости, проработку этого вопроса правительственная комиссия по профилактике правонарушений адресовала МЧС России, Министерству здравоохранения и Минсельхозу.

О результатах проведённой работы ведомства должны проинформировать не позднее 1 сентября 2019 года, говорится в протоколе.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что пожар в Приозерске из-за сигареты стал причиной смерти пенсионерки и ее сожителя.

Возгорание произошло в однокомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного дома на Ленинградской улице. Тела 61-летней женщины и 46-летнего мужчины не имели признаков насильственной смерти. Следовательно, смерть наступила в результате отравления продуктами горения, решили специалисты. Причиной пожара могла стать непогашенная сигарета.