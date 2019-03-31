В Петербурге на просушку закроют Михайловский и Летний сады

Посетителей перестанут пускать в сады с 1 апреля Фото: wikipedia
Посетителей перестанут пускать в сады с 1 апреля Фото: wikipedia

Русский музей планирует закрыть свои сады, чтобы провести в них просушку. На время проведения мероприятий вход в Летний и Михайловский сады для посетителей будет закрыт.

Сегодня, 31 марта, стало известно, что специалисты приступили к подготовке Летнего и Михайловского садов к весенне-летнему сезону. Садовники будут приводить в божеский вид дорожки, растения и другие элементы пространства.

По данным Русского музея, приём посетителей будет приостановлен с 1 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что горожане смогли наконец отправиться на прогулку в знаменитый Летний сад.

Подрядная организация провела большую работу для этого: в саду воссоздали атмосферу петровских времен. Кроме того, на территории сада высадили новые деревья: липы, кусты сирени, каштаны, яблони и дубы. При проведении работ специалисты бережно относились к обитателям сада. Было принято решение оставить гигантский дуб, чей возраст составляет более 110 лет – он был посажен вице-адмиралом русского флота.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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