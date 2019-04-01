Председатель партии “Яблоко” выступила за легализацию однополых браков в России

Также представители “Яблока” планируют добиться отмены закона о запрете ЛГБТ-пропаганды детям.
Как говорится в сообщении, которое было размещено на сайте “яблочников”, все члены парии планируют выступать за отмену закона об ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Под размещенным документов стоит фамилия председателя партии Эмилии Слабуновой. В заявлении указано, что такая борьба — это одно из важных направлений правозащитной деятельности партии.
Члены партии выступают за развитие таких “форм межчеловеческой поддержки, как гражданское партнерство”. Именно такая форма, говориться в сообщении, позволяет людям, не связанным родственными отношениями, оказывать друг другу взаимную поддержку и помощь. А именно посещать друг друга в больнице, обзаводиться совместным имуществом.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что представители партии “Яблоко” предложили способы уборки снега зимой.