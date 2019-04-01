Автор фильма “Ложь Матильды” хочет 3 млн от Алексея Учителя

Иск о возмещении морального вреда рассмотрит Октябрьский районный суд.

В Санкт-Петербурге рассмотрят иск Руслана Алиева к режиссеру Алексею Учителю, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 1 апреля. Октябрьский суд уже назначил заседание по иску о взыскании морального вреда.

Руслан Алиев снял фильм “Ложь Матильды”, который ставил своей целью опровергнуть историю изложенную в фильме Алексея Учителя “Матильда”. Когда Учителя спросили в интервью одному из федеральных изданий о том, как он относится к фильму, тот нецензурно отозвался о его авторах. Теперь Алиев хочет от оскорбившего его режиссера 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе.

Фильм “Матильда” Алексея Учителя 2017-го года рассказывает историю романа цесаревича Николая (будущего Николая II) и балерины Матильды Ксешинской. Сам факт снятия фильма вызвал недовольство в отдельных кругах общества, активисты требовали запретить показ картины в кинотеатрах, угрожали кинопрокатчикам и даже поджигали автомобили в знак протеста.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге женщину оштрафовали за несообщение о терроризме.