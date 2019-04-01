Женщину, не рассказавшую полиции о террористе, оштрафовали в Петербурге

Женщина заплатит штраф в 25 тысяч рублей. Фото: pixabay.com
Женщина заплатит штраф в 25 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Знакомый рассказал ей, что собирается сбежать в Сирию и воевать на стороне боевиков.

В Санкт-Петербурге вынесли решение по делу Саиды Межиевой в Красносельском районном суде, сообщили в суде 1 апреля. Ее обвиняли в несообщении о терроризме и сегодня признали виновной.

Как сообщают в суде, знакомой Межиевой в 2018 году принял решение вступить в запрещенную в Россию исламскую группировку, о чем рассказал подруге через WhatsApp. Мужчина хотел попасть в Сирию, присоединиться к боевикам и воевать на их стороне. Однако правоохранительные органы Санкт-Петербурга нарушили его планы: в ноябре его посадили в центр содержания иностранцев, чтобы позже депортировать.

Межиевой назначили штраф в 25 тысяч рублей, сообщили в суде Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что мигрант отбивался от подростков в торговом центре ножом.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
мигранты приговор суд Терроризм террористическая организация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы помогут составить программы развития районов
Задержан гражданин, которого искали два года
На Неве пытаются спасти рыбака, но он сопротивляется
В Ленобласти мужчина пытался взяткой «отмазать» приятеля-нелегала
На строительство стм. «Шуваловский проспект» выделят почти 24 млн рублей
Для владельцев машин на газе хотят снизить налоги
Продажи новых автомобилей в Петербурге снизились впервые за 2 года
Женщину, не рассказавшую полиции о террористе, оштрафовали в Петербурге