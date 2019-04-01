Женщину, не рассказавшую полиции о террористе, оштрафовали в Петербурге

Знакомый рассказал ей, что собирается сбежать в Сирию и воевать на стороне боевиков.

В Санкт-Петербурге вынесли решение по делу Саиды Межиевой в Красносельском районном суде, сообщили в суде 1 апреля. Ее обвиняли в несообщении о терроризме и сегодня признали виновной.

Как сообщают в суде, знакомой Межиевой в 2018 году принял решение вступить в запрещенную в Россию исламскую группировку, о чем рассказал подруге через WhatsApp. Мужчина хотел попасть в Сирию, присоединиться к боевикам и воевать на их стороне. Однако правоохранительные органы Санкт-Петербурга нарушили его планы: в ноябре его посадили в центр содержания иностранцев, чтобы позже депортировать.

Межиевой назначили штраф в 25 тысяч рублей, сообщили в суде Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что мигрант отбивался от подростков в торговом центре ножом.