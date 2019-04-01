Мигрант в ТРК “Сити Молл” отбивался от толпы подростков ножом

Молодой человек был задержан. Фото: https://pixabay.com
Молодой человек был задержан. Фото: https://pixabay.com

Компания несовершеннолетних в начале окружила 21-летнего мигранта, а после начала избивать его. Тогда приезжий достал нож и ударом ножа в шею отправил в больницу 14-летнего школьника.

Виновника поножовщины уже задержали и теперь правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Об это сообщает “Фонтанка”. Так как подростки не достигли совершеннолетия, то инцидент теперь расценивают, как “хулиганство”. Если бы всем было по 18 лет, то это было бы превышением самообороны.

Инцидент произошел в торговом центре 31 марта. Подростков было 15, мигрант — один. Группа окружила молодого человека и начала “разговор”. Окруженный, но не сломленный мигрант решил применить нож. Иностранец ударом ножа в шею отправил в больницу 14-летнего школьника.

Детонатором стал разбитый подростками телефон, именно его утрата привела мигранта в бешенство. Молодой человек был задержан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из “Континента” на Стачек экстренно вывели всех посетителей.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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