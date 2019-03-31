Из «Континента» на Стачек экстренно вывели всех посетителей

В Петербурге был экстренно эвакуирован ТРК «Континент». Прямо во время воскресного шопинга всех посетителей комплекса в панике выгнали на улицу. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Сегодня, 31 марта, около 16:30 была проведена эвакуация торгово-развлекательного комплекса «Континент», расположенного на проспекте Стачек, 99.

«Лжеминеры» в очередной раз помешали горожанам спокойно отдохнуть в торговом центре.

Напомним, что ранее Gazeta. SPb писала о том, что «Континенты» эвакуируют седьмой день подряд.

Очередной случай произошел вечером, 29 марта. В который раз петербуржцы не совершили необходимых покупок из-за того, что их вывели на улицу. Причиной снова стал анонимный звонок. Как стало известно, эвакуировали два «Континента»: на проспекте Стачек и на Байконурской улице, а также «Международный». Народ попросили покинуть здание примерно в одно и то же время, сообщили очевидцы в социальных сетях.