«Континенты» эвакуируют седьмой день подряд

"Лже-минеры" вновь лишили горожан отдыха в торговых центрах. Фото: https://vk.com/spb_today

Торговый центр вновь стал жертвой «лже-минеров». Также петербуржцев попросили покинуть «Международный».

Инцидент произошел сегодня вечером, 29 марта. В очередной раз горожане остались без нужных покупок – их вывели на улицу после анонимных звонков. Известно, что освободили два «Континента» — на проспекте Стачек и на Байконурской улице, а также «Международный». Эвакуации случились примерно в один и тот же момент, рассказывают очевидцы в социальных сетях.

Уточняется также, что «Континент» на Звездной пока работает, но сотрудники правоохранительных органов остаются начеку. Сотрудники магазинов заметно нервничают, покупатели тоже.

Хулиганы беспокоят торговые центры уже ровно неделю. Ежедневно они звонят с разных номеров и рассказывают о бомбе, которая якобы вот-вот взорвется в зданиях, передает издание «Фонтанка». Пока что так и не удалось выяснить, кто этим занимается.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Континенты» вновь эвакуировали.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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