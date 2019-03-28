«Континенты» вновь эвакуировали

"Континенты" эвакуировали по непонятной причине. Фото: https://vk.com/spb_today

Петербуржцы в очередной раз оказались на улице по непонятной причине.

О том, что торговый центр на Байконурской улице попросили освободить, стало известно пару минут назад. Обо всем рассказал посетитель «Континента». В комментариях петербуржцы пишут, что эвакуация коснулась всех торговый центров «Континент» — на Стачек, Звездной и Байконурской. Очевидцы не понимают, с чем это связано, а также задаются вопросом – когда все это закончится?

Кто-то в комментариях пишет, что не смог из-за этого досмотреть фильм в кинотеатре. Другие жалуются на образовавшиеся пробки на выезде.

«Стоим на парковке в Континенте на Звёздной, не можем выехать уже 15 минут», — пишет водитель.

Дело в том, что «Континенты» эвакуируют уже почти неделю подряд ежедневно. Все происходит ближе к вечеру. При этом видимых причин на закрытие торговых центров нет. Возможно, поводом становятся звонки от «лже-минеров». Пока что никаких официальных данных не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что за час в Петербурге эвакуировали четыре “Континента”.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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