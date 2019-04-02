В Петербурге по подозрению в грабеже задержан пожилой мужчина

В Красногвардейском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в хищении чужого имущества на сумму более 20 тысяч рублей.

Как стало известно Gazeta. SPb, 30 марта в правоохранительные органы обратилась 22-летняя гражданка. Она сообщила о том, что около 21 часов вечера того же дня неизвестный мужчина напал на неё в подъезде одного из домов по улице Якорной.

Злоумышленник силой отнял у девушки смартфон, украшения и денежные средства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей. Правоохранители по «горячим» следам вычислили и задержали 60-летнего подозреваемого возле одного из домов на Новочеркасском проспекте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Заявительнице вернули все похищенное имущество.

Ранее Gazeta. SPb сообщала, что неизвестные, применив физическую силу, похитили из Suzuki сумку с миллионом.

В Гатчинском районе Петербурга разыскивают злоумышленников, которые силой выкрали из салона автомобиля сумку с денежными средствами.