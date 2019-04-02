Ссора между петербуржцами закончилась поножовщиной

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга проводят проверку по факту конфликта, в ходе которого двое мужчин нанесли друг другу ножевые ранения.

Как стало известно Gazeta. SPb, 1 апреля в квартире дома 14/2 по Индустриальному проспекту двое безработных мужчин проводили время за распитием алкогольных напитков.

Между 31-летним собственником квартиры и гостившим у него 37-летним соседом после употребления горичительного возникла ссора, в ходе которой они нанесли друг другу ножевые ранения, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Оба мужчины были госпитализированы: один в состоянии средней степени тяжести с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки, другой — в тяжелом состоянии с множественными проникающими ранениями брюшной полости и спины.

По данному факту проводится проверка.

Ранее Gazeta. SPb сообщала, что в Ленобласти мужчина убил сына ножом.

По подозрению в убийстве полицейские задержали 51-летнего жителя посёлка Мга Кировского района Ленобласти.