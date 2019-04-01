В Ленобласти мужчина убил сына ножом

Подозреваемый задержан. Фото: Pixabay
Подозреваемый задержан. Фото: Pixabay

По подозрению в совершении убийства сотрудниками правоохранительных органов был задержан 51-летний житель посёлка Мга Кировского района Ленинградской области.

В ходе следствия установлено, что 30 марта 2019 года подозреваемый вместе с женой и 26-летним сыном пребывали в своей квартире, которая находится на одной из улиц поселка Мга.

Между отцом и сыном возник конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры подозреваемый ударил своего сына ножом в область живота, сообщили Gazeta.SPb в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Следственным отделом города Кировск СУ СК РФ по Ленобласти идет расследование по факту убийства. На данный момент по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге мужчине изуродовали лицо бутылкой.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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