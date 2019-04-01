В Петербурге мужчине изуродовали лицо бутылкой

Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в августе прошлого года. В вечернее время суток между обвиняемым и пострадавшим внезапно разгорелся конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес с помощью горлышка разбитой бутылки мужчине удары в область щеки и предплечья.

Раны, зафиксированные у потерпевшего, потребовали хирургического вмешательства с ушиванием, однако были оценены как легкий вред здоровью. Тем не менее, рубец на правой щеке остался неизгладимым. Он сильно искажает черты лица и мимику пострадавшего. Данный факт характеризирует увечья пострадавшего как тяжкий вред здоровью.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборге двухлетний малыш обжегся кипящим бульоном.