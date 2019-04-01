В Выборге двухлетний малыш обжегся кипящим бульоном

В Выборгском районе Ленинградской области врачи пытаются спасти жизнь двухлетнего мальчика, который поступил в больницу с тяжелыми ожогами в субботу, 30 марта.

По информации правоохранительных органов, двухлетний малыш случайным образом задел кастрюлю с кипящим бульоном и перевернул ее на себя. Ребенок получил большое количество тяжелых ожогов.

Инцидент случился в садоводстве «Дружба», вблизи посёлка Таммисуо. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ребенок, выпавший из окна лечебного учреждения, находится в реанимации. Врачи продолжают бороться за жизнь 6-летнего мальчика, который проходил курс реабилитации в связи со своим заболеванием. Мама на время отлучилась в соседнюю палату, а в это время ее сын залез на подоконник, открыл окно и, не удержав равновесие, упал.