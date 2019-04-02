В Петербурге полицейские разыскивают похитителя Lexus

Возбуждено уголовное дело Фото: Pixabay
Возбуждено уголовное дело Фото: Pixabay

В Невском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника, похитившего иномарку.

Как стало известно Gazeta.SPb, 1 апреля в полицию Невского района обратился 44-летний гражданин.

Он заявил о том, что на проспекте Большевиков, 18 неизвестный злоумышленник похитил принадлежащий ему автомобиль Lexus LX-570, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобластию

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже. Предпринимаются необходимые меры, нацеленные на установление местонахождения автомобиля.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Красносельском районе похитили Lexus стоимостью 2,7 миллиона рублей.

На прошлой неделе в правоохранительные органы Красносельского района Санкт-Петербурга обратился 28-летний мужчина. По его словам, его автомобиль «Lexus» украли в период с 22 марта по 24 марта со двора дома № 44 по улице Добровольцев. Сумма нанесенного ущерба составила 2 млн 760 тыс. рублей.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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