В Петербурге задержали вооруженных похитителей Mercedes BenzG

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали похитителей дорогой иномарки. Злоумышленники были вооружены.

Согласно материалам дела, 1 апреля около полуночи в полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных, угрожая пистолетом, совершили кражу автомобиля «Mercedes BenzG» 2013 года выпуска.

Транспортное средство 23-летний владелец отдал в автосервис на 26-й линии Васильевского острова для тонировки стекол, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Довольно быстро сотрудникам Госавтоинспекции удалось напасть на след разыскиваемый иномарки. Полицейские остановили автомобиль на Караваевской улице в Невском районе около часа ночи.

Задержан 27-летний уроженец Дагестана. Он уже был судим ранее за незаконный оборот оружия и наркотиков. У него нашли комплект ключей от указанной машины, а также противоугонные системы.

Вторым задержанным оказался 25-летний уроженец закавказского государства. Ранее был судим за кражу. Он ехал за рулём BMW, следовавшим за разыскиваемой иномаркой. В багажнике этой машины полицейские изъяли 2 травматических пистолета, один из которых находится в розыске.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге полицейские разыскивают похитителя Lexus.