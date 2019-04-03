В Петербурге задержан мужчина, набросившийся на знакомую с ножом

В Василеостровском районе правоохранители задержали злоумышленника, нанесшего ножевое ранение своей знакомой.

Как стало известно Gazeta.SPb, 2 апреля в отделение полиции Василеостровского района обратилась 48-летняя гражданка. Она рассказала, что в квартире №12 по 18 линии Васильевского острова, 9 произошёл конфликт, который привёл к поножовщине.

Знакомый заявительницы, руководствуясь деструктивными эмоциями, нанес ей ножевое ранение, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские выследили и задержали 60-летнего злоумышленника. Пострадавшую госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что В Ленобласти мужчина убил сына ножом.

По подозрению в совершении убийства сотрудники полиции задержали 51-летнего жителя посёлка Мга Кировского района Ленинградской области. Между отцом и сыном произошла ссора на почве личной неприязни. Злоумышленник ударил своего сына ножом в живот.