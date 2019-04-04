В Петербурге до мая будет проходить антинаркотический месячник

В рамках акции пройдут лекции, мастер-классы и встречи. Фото: https://pixabay.com
В рамках акции пройдут лекции, мастер-классы и встречи. Фото: https://pixabay.com

В районах города с 1 апреля по 4 мая пройдет серия мероприятий, в которых примут участие более тысячи волонтеров.

Как сообщает администрация губернатора Петербурга, до 4 мая в Петербурге будет проходит антинаркотический месячник, направленный на то, чтобы обратить внимание горожан на существующие наркологические проблемы. Также месячник направлен на то, чтобы ориентировать горожан на ведение здорового образа жизни. В рамках акции пройдут лекции, мастер-классы и встречи.

К примеру, в Кировском районе одной из форм пропаганды наркотиков является нанесение на стены домов города и сооружения интернет-адресов сайтов, содержащих информацию об их продаже. С этими проблемами также будут бороться в рамках месячника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ОМОН искал наркотики в барах на Думской.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
месячник наркотики районы
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