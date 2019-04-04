Полицейский “заминировал” жилой дом в Шушарах

Если его вина будет установлена, то полицейский будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям. Фото: https://pixabay.com

Если его вина будет установлена, то полицейский будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям. Фото: https://pixabay.com

Сотрудник полиции позвонил в дежурную часть и сообщил, что дом в поселке Шушары Пушкинского района Петербурга на Ростовской улице якобы заминирован.

Звонок в службу “112” поступил 3 апреля, сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Неизвестный сообщил, что жилой дом на Ростовской улице заминирован.

На место прибыли спецслужбы для проверки. В доме и на прилегающей территории взрывчатых веществ не обнаружили. После проверки выяснилось, что сообщил по телефону о заминировании их коллега и он уже задержан.

Материалы по данному факту переданы в следственные органы СК России. Проводится служебная проверка. Если его вина будет установлена, то полицейский будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что накануне “Континент”, “Меркурий” и “Призма” вновь были заминированы.