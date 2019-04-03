“Континент”, “Меркурий” и “Призма”: Сообщения о заминировании продолжаются

На это раз сообщения поступили в торговые центры и сетевой продуктовый магазин в Кировском, Фрунзенском и Василеостровском районах.

Информация о том, что сотрудников и посетителей торговый центров Петербурга вновь эвакуируют появилась в Telegram-канал “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер” около 18:28.

Как сообщают там, эвакуация проходит в торгово-развлекательном комплексе “Континент” на проспекте Стачек в Кировском районе Петербурга, также эвакуируют посетителей из ТК “Меркурий” в Колпино.

Помимо этого, закрыт по неизвестным причинам один из магазинов сети “Призма” на Васильевском острове. Сообщается, что на место прибыли сотрудники полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 2 апреля в торговом центре “Орион” проходила эвакуация