“Континент”, “Меркурий” и “Призма”: Сообщения о заминировании продолжаются

Сообщение про эвакуацию поступило около 18:28. Фото: Telegram-канал “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”
Сообщение про эвакуацию поступило около 18:28. Фото: Telegram-канал “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”

На это раз сообщения поступили в торговые центры и сетевой продуктовый магазин в Кировском, Фрунзенском и Василеостровском районах.

Информация о том, что сотрудников и посетителей торговый центров Петербурга вновь эвакуируют появилась в Telegram-канал “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер” около 18:28.

Фото: Telegram-канал “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”

Как сообщают там, эвакуация проходит в торгово-развлекательном комплексе “Континент” на проспекте Стачек в Кировском районе Петербурга, также эвакуируют посетителей из ТК “Меркурий” в Колпино.

Фото: Telegram-канал “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”

Помимо этого, закрыт по неизвестным причинам один из магазинов сети “Призма” на Васильевском острове. Сообщается, что на место прибыли сотрудники полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 2 апреля в торговом центре “Орион” проходила эвакуация

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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