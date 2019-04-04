У Петербурженки в аэропорту Дубая украли часы с бриллиантами за 900 тысяч рублей

Потерпевшая не нашла дорогостоящие часы с циферблатом из белого золота в начале апреля. Теперь она просит полицию найти виновных.

Ограбление произошло на территории аэропорта города, расположенного в Объединенных Арабских Эмиратах. Неизвестные обокрали 40-летнюю жительницу Петербурга. Об этом сообщает “Оперативно прикрытие” со ссылкой на правоохранительные органы.

Женщина не нашла у себя дорогие часы, стоимостью 900 тысяч рублей.

Инцидент произошел в терминале №1 аэропорта Дубая 1 апреля в период с 02:00 до 14:00. Часы были швейцарские черного цвета с циферблатом из белого золота и обрамлением из бриллиантов.

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