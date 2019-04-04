Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура (ВИДЕО)

Корабль «Прогресс МС-11» . Фото: Скриншот YouTube
Корабль «Прогресс МС-11» . Фото: Скриншот YouTube

С космодрома Байконур стартовал корабль «Прогресс МС-11», который направляется на стыковку с Международной космической станцией. Ранее стало известно, что запуск будет произведен по сверхкороткой двухвитковой схеме.

Ожидаемое время полета «Прогресс МС-11» до стыковки со станцией — 3 часа 24 минуты.

Стыковка ожидается в 17:25 по московскому времени.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ракета-носитель «Союз-ФГ» успешно стартовала с космодрома Байконур. Ей предстояло вывести на околоземную орбиту транспортный космический корабль «Прогресс МС-10» с 2,5 тоннами грузов для Международной космической станции. Полет прошел удачно.

Отмечается, что 11 октября ракета «Союз МС-10» не смогла выйти на орбиту. На момент аварии в корабле находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Оба космонавта благополучно вернулись на землю.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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