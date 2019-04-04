Объявлены первые участники VK Fest 2019

Фестииваль VK Fest 5. Фото: ВК
Фестииваль VK Fest 5. Фото: ВК

Стал известен список первых участников VK Fest — 2019, который пройдет 20-21 июля в парке 300-летия в Петербурге. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

В этом году петербуржцев порадуют со сцены Тима Белорусских, Feduk, «Ночные снайперы», Хлеб, Little Big, Елка, Диана Арбенина и другие.

Кроме музыкантов в мероприятии примут участие писатели, поэты и другие деятели искусства. Отметим, что это будет уже шестой по счету VK Fest, прошедший в Северной столице.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ресторанный фестиваль в Петербурге стал главным гастрособытием.

Фестиваль в Санкт-Петербурге пройдет с 1 по 30 апреля в шестой раз при поддержке Комитета по туризму. Поскольку в России идет Год театра, гостям ресторанов предложат “театральные” дегустационные сеты за фиксированную сумму в 990 и 1990 рублей.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
VK Fest 2019 санкт-петербург фестиваль
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