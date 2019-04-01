Ресторанный фестиваль в Петербурге стал главным гастрособытием весны

Посетителям ресторанов предложат дегустационные сеты по фиксированной цене.

Ресторанный фестиваль в Санкт-Петербурге стал главным гастрономическим событием России в апреле, сообщили 1 апреля Gazeta.SPb аналитики агентства “Турстат”, которые изучили популярность мероприятий в разных городах среди туристов.

Фестиваль в Санкт-Петербурге пройдет с 1 по 30 апреля в шестой раз при поддержке Комитета по туризму. Поскольку в России идет Год театра, гостям ресторанов предложат “театральные” дегустационные сеты за фиксированную сумму в 990 и 1990 рублей. Фестиваль в Петербурге обогнал столичный Moscow Restaurant Week, праздник Visit Dagestan, Cookout в Екатеринбурге и фестиваль черемши “Медвежий лук” в Краснодарском крае.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге хотят понизить налоги для точек общепита, помогающих бездомным.