Для раздающих еду точек общепита понизят налоги

Депутаты считают, что к разумному использованию продуктов стоит призвать как кафе, так и супермаркеты. Фото: pixabay.com

Депутаты считают, что к разумному использованию продуктов стоит призвать как кафе, так и супермаркеты. Фото: pixabay.com

Петербургские депутаты смотрят на пример Москвы — там организации и волонтеры постоянно кормят бездомных и нуждающихся.

В Заксобрании Санкт-Петербурга обсуждают идею понизить налоги для точек общепита, которые отдают бездомным и нуждающимся остатки еды, которые в течение дня не получилось реализовать, сообщил депутат Денис Четырбок.

Вдохновением для инициативы в Петербурге послужил пример Москвы — там в подобных акциях участвуют 22 организации и работают порядка 200 волонтеров на постоянной основе. Налоговые льготы — лишь один из возможных вариантов поощрения от властей, депутаты предложат Смольному варианты на рассмотрение.

Сейчас депутаты готовят обращение в Росотребнадзор. По данным Четырбока, примерно от ½ до 1/3 продуктов выбрасывают из-за истечения срока годности — депутат, впрочем, не назвал источник своих данных и к какому региону статистика относится.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге хотят отменить налоги для технопарков.