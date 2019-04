В Сети можно увидеть первые кадры из нового «Терминатора»

На эксклюзивных кадрах можно разглядеть Сару Коннор в исполнении Линды Хемилтон и Терминатора серии T-800 модели 101, которого в очередной раз сыграет Арнольд Шварценеггер.

TERMINATOR:✨ New images from @IGN reveal @Schwarzenegger and #LindaHamilton in the new #Terminator sequel #TerminatorDarkFate pic.twitter.com/UsQdvIy6Rl

— The Future of the Force (@futureotforce) 4 апреля 2019 г.