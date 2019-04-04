В Сети можно увидеть первые кадры из нового «Терминатора»

Первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба» стали доступны для интернет-пользователей. Премьера картины намечена на октябрь 2019 года. Снимки продемонстрировал миру портал IGN.

По сюжету фильма действия будут происходить во время «судного дня». Однако картина не станет продолжением нашумевшего «Терминатор. Восстание машин», а расскажет предысторию событий этой ленты.

На эксклюзивных кадрах можно разглядеть Сару Коннор в исполнении Линды Хемилтон и Терминатора серии T-800 модели 101, которого в очередной раз сыграет Арнольд Шварценеггер. TERMINATOR:✨ New images from @IGN reveal @Schwarzenegger and #LindaHamilton in the new #Terminator sequel #TerminatorDarkFate pic.twitter.com/UsQdvIy6Rl — The Future of the Force (@futureotforce) 4 апреля 2019 г.

В фильме появятся и новые герои — «положительные» персонажи Диего Бонеты, Наталии Рейес и Макензи Дэви. Габриель Луна в этой истории выступит в роли новой модели «плохого» робота.

Другие подробности сюжета пока держат в секрете.

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