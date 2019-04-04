В Сети можно увидеть первые кадры из нового «Терминатора»

Терминатора вновь сыграет Арнольд Шварцнеггер Фото: twitter
Терминатора вновь сыграет Арнольд Шварцнеггер Фото: twitter

Первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба» стали доступны для интернет-пользователей. Премьера картины намечена на октябрь 2019 года. Снимки продемонстрировал миру портал IGN.

По сюжету фильма действия будут происходить во время «судного дня». Однако картина не станет продолжением нашумевшего «Терминатор. Восстание машин», а расскажет предысторию событий этой ленты.

На эксклюзивных кадрах можно разглядеть Сару Коннор в исполнении Линды Хемилтон и Терминатора серии T-800 модели 101, которого в очередной раз сыграет Арнольд Шварценеггер.

В фильме появятся и новые герои — «положительные» персонажи Диего Бонеты, Наталии Рейес и Макензи Дэви. Габриель Луна в этой истории выступит в роли новой модели «плохого» робота.

Другие подробности сюжета пока держат в секрете.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Сети появился трейлер телесериала «Чернобыль».

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
«Терминатор: Темная судьба» Арнольд Шварценеггер кинематограф терминатор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Военторг» предлагает купить эксклюзивную куртку «как у Путина»
Шведские учёные создали прозрачную древесину
Ленинградцев ждет то мороз, то солнце в пятницу
Беглов хочет наладить диалог властей с петербуржцами
В Сети можно увидеть первые кадры из нового «Терминатора»
НАТО поддержит Грузию и Украину в Черном море
Ягудин рассказал о фигуристке, которую считает сенсацией
ДТП в Калининском районе собрало пробку и очередь из трамваев