В Сети появился трейлер телесериала «Чернобыль»

На официальном Youtube-канале НВО стал доступен для просмотра трейлер нового сериала «Чернобыль». Его выложили в Сеть 28 марта.
Сериал состоит из пяти эпизодов. Сюжет строится вокруг аварии, которая произошла на Чернобыльской атомной электростанции.
Режиссером «Чернобыля» выступил Йохан Ренк, который прославился благодаря таким картинам как: «Во все тяжкие» и «Ходячие мертвецы».
Отмечается, что уже 6 мая телезрители США и Великобритании смогут увидеть первую серию телесериала.
Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв, случившийся на четвертом энергоблоке, привёл к выбросу радиоактивного материала. Согласно международной шкале ядерных происшествий, аварии на АЭС в Чернобыле наравне с японской «Фукусимой», был присвоен 7-й, максимальный уровень.
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