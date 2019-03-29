В Сети появился трейлер телесериала «Чернобыль»

На официальном Youtube-канале НВО стал доступен для просмотра трейлер нового сериала «Чернобыль». Его выложили в Сеть 28 марта.

Сериал состоит из пяти эпизодов. Сюжет строится вокруг аварии, которая произошла на Чернобыльской атомной электростанции.

Режиссером «Чернобыля» выступил Йохан Ренк, который прославился благодаря таким картинам как: «Во все тяжкие» и «Ходячие мертвецы».

Отмечается, что уже 6 мая телезрители США и Великобритании смогут увидеть первую серию телесериала.

Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв, случившийся на четвертом энергоблоке, привёл к выбросу радиоактивного материала. Согласно международной шкале ядерных происшествий, аварии на АЭС в Чернобыле наравне с японской «Фукусимой», был присвоен 7-й, максимальный уровень.

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