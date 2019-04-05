Эксперт: газетные киоски в Петербурге превратились в минимаркеты

Киоски с печатью сдают позиции, но не для всех и не везде. Фото: pixabay.com

Киоски с печатью сдают позиции, но не для всех и не везде. Фото: pixabay.com

В Петербурге пока решили не сносить 100 газетных киосков, которые работают без договора аренды. Это правильно, считают причастные к печати, людям реально нужны такие точки.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил мораторий на снос газетных киосков до 1 августа. Речь идет о более чем 100 объектах, у которых не продлен договор аренды с городом. В частности, из-за этого в начале января 2019 под снос попали киоски ООО «Союз издателей и распространителей», ООО «Стрелец» и ООО «Метропресс». Мораторий, рассказал глава комитета по печати Владимир Рябовол, позволит решить существующие «технические и правовые коллизии».

Между тем, то возникает вопрос глобальнее: а нужны ли киоски с печатной продукцией Петербургу, пользуются ли они спросом?

Продавец киоска «Союзпечати» рассказала Gazeta.SPb, что, несомненно, спрос на продукцию есть, но это очень зависит от места расположения точки. Например, рассказывает женщина, она торговала в нескольких районах. Один раз в рабочем– вот там люди брали газеты охотнее всего. Даже товара выдавалось больше, чем обычно. За последние годы, отметила продавец, спрос на продукцию киоска и не упал, и не повысился. Всё равно есть постоянные клиенты, которые покупают любимую прессу, и это не зависит ни от чего. Порой заходят студенты за коллекционными изданиями. Если близко садик или школа, постоянно приходят мамы с детьми. Но, отметила сотрудница, нельзя отрицать, что почти все уже перешли на интернет-источники и, по большей части, газетные киоски пользуются спросом у пенсионеров. Чаще всего люди покупают небольшие глянцевые журналы про «звезд» и периодику, а реже всего – деловые издания, заметила продавец.

Директор по развитию типографии «Минимакс» Кирилл Гирин придерживается немного иного мнения и отмечает, что в последние годы в их типографию стало поступать заметно меньше заказов на производство печатных изданий. Сейчас для поставки в газетные киоски, рассказывает директор, в основном заказывают сувенирную продукцию. В ларьках всё чаще продаются игрушки и абсолютно разные вещи, отмечает Кирилл Гирин, а многие типографии становятся банкротами.

По мнению Кирилла Гирина, газетные киоски, хоть и «умирают», но, конечно нужны. Больше в центре, потому на окраинах нет спроса на их товары. К тому же, отмечает он, некоторые ларьки находятся в запустении — их никто не благоустраивает.

В 2013 году, когда киосков в Петербурге было 900, Минкомсвязи предложило увеличить их количество в три-четыре раза. Сколько газетных ларьков в Петербурге сегодня, достоверно неизвестно. Однако, как ранее говорил гендиректор «Метропресс» Сергей Маркелов, через специализированную розницу в Петербурге продается 70% тиражей, а это 4-5 млн экземпляров. Закрытие даже 100 киосков, по его словам, приведет к банкротству сети по продаже печатной продукции. Получается, что без газетных киосков Петербургу пока все-таки не обойтись.