Экоактивисты бьют тревогу: На 2-м Муринском “приговорили” более 30 деревьев

Активисты не понимают, чем не угодили берёзы, ели, клёны городским коммунальным службам. Фото: https://vk.com/greencospb
Активисты не понимают, чем не угодили берёзы, ели, клёны городским коммунальным службам. Фото: https://vk.com/greencospb

На деревьях появились красные отметки и нумерация. Жители Выборгского района предполагают, что деревья планирую срубить.

Один из самых “зеленых” районов Петербурга планируют лишить своего природного богатства. Такое мнение высказали активисты в группе “Зелёная коалиция Петербурга” в соцсети “ВКонтакте”.

Фото: https://vk.com/greencospb

Как сообщают экоактивисты, исторический район “Лесное”, всегда считался одним из самых зелёных районов города. Он не просто окружён несколькими живописными парками и скверами — Сосновка, парк Лесотехнической академии, сад “Серебряный пруд”, но и все жилые дома района окружены зелеными насаждениями и деревьями.

А теперь жителей Выборгского района хотят лишить этого счастья и срубить часть деревьев. На деревьях появились красные отметки. Активисты не понимают, чем не угодили берёзы, ели, клёны городским коммунальным службам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ленобласть потратит более 105 млн на защиту лесов от пожаров.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
выборгский район экоактивисты экология
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