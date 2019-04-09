На заводе Ford во Всеволожске начали итальянскую забастовку

Рабочие отказываются делать то, что хоть как-то выходит за пределы их обязанностей.

Рабочие завода Ford во Всеволожске начали итальянскую забастовку — рабочие строго исполняют свои должностные обязанности, не выходя за их пределы ни на шаг, сообщил АБН 8 апреля. Сотрудники требуют улучшения условий увольнения — эту идею подали в профсоюзе МПРА, куда входит профсоюз рабочих завода.

Сейчас рабочие требуют двойной годовой оклад каждому — предприятие предлагает максимум один для тех, кто проработал 15 лет и больше. Как ранее сообщила Gazeta.SPb, максимальная выплата составит 660 тысяч рублей — рабочие Ford хотят по 1,3 млн для любого из них.

Итальянская забастовка подразумевает, что сотрудники могут даже не начинать работать, если найдут нарушения на рабочем месте или с документами окажется что-то не так. В будущем рабочие могут перейти к более активным формам протеста, сообщает АБН.

Завод закроют уже летом. Сейчас на заводе трудятся 969 человек, сообщили в правительстве Ленобласти.