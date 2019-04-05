Работники Ford во Всеволожске требуют по 1,3 млн рублей каждому

Накануне в сети появилось фото с размером компенсаций работникам, которых увольняет Ford Sollers во Всеволожске. Достоверно не подтверждено, будут ли компенсации именно такими. А профсоюз намерен бороться за их увеличение вдвое.

Около недели назад, 27 марта, компания Ford Sollers объявила о закрытии завода в городе Всеволожске Ленинградской области. Вчера, 4 апреля, по интернету разошлась фотография с размером компенсаций работникам, которые будут уволены. Под увольнение из-за закрытия попало порядка 1000 человек, из них 500 – жители Ленинградской области, сообщил 47 канал.

Причина закрытия – экономические трудности. На протяжении нескольких лет производство автомобилей на заводе во Всеволожске было убыточным. Кроме того, закрываются завод Ford Sollers в Набережных Челнах и предприятие по выпуску двигателей в Елабуге. Уже появилась информация о том, что к производству Ford Sollers во Всеволожске проявляют интерес некие инвесторы, но точных данных пока нет.

Сообщение с размером компенсаций сотрудникам ликвидируемого предприятия появилось якобы на информационном стенде Всеволожского завода. Издание 47news опубликовало фото этого сообщения со ссылкой на межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация».

Согласно сообщению, работнику предлагается уволиться добровольно с 8 по 22 апреля с выплатой компенсации, которые зависят от стажа работы. Так, если человек проработал менее пяти лет, то его компенсация равна 5,5 месячных окладов. Если сотрудник трудился 10 лет, ему полагается 10 месячных окладов, а если 15 лет и более – можно рассчитывать на 12 месячных окладов. К слову, средняя зарплата на всеволожском Ford Sollers равна 55 тыс. рублей, пишет «Фонтанка». В таком случае, самый преданный работник предприятия получит 660 тыс. рублей.

Gazeta.SPb связалась с отделом персонала Ford Sollers – там отказались комментировать сообщение о компенсациях. Причина – не та компетенция. Другие отделы Ford Sollers не ответили на звонки, а телефон всеволожского завода Ford Sollers и вовсе оказался недоступен.

Сегодня, 5 апреля, во Всеволожске около 400 работников закрывающегося завода пришли на встречу с главой комитета по труду и занятости Ленинградской области Алексеем Брицуном. О размере компенсаций говорилось немного. Люди переживают о том, чтобы на новых рабочих местах зарплата не оказалась меньше. Gazeta.SPb не удалось связаться ни с главой комитета, ни с его заместителями, чтобы уточнить размер компенсаций, так как их телефоны оказались вне доступа.

Однако известно, что на сообщение с компенсациями, которое появилось на стенде, работники отреагировали негативно. Это абсолютно не то, что требуют сотрудники предприятия, передавала ранее «Фонтанка» со ссылкой на профсоюз Ford Sollers во Всеволожске. Активисты уверяли, что будут ждать губернатора. Требование активистов такое – они согласны на две годовые зарплаты за увольнение каждого сотрудника, иначе устроят голодовку. В профсоюзе не уточнили должен ли размер выплаты зависеть от стажа. Если же нет, то работник, который на предприятии трудился год, и работник, который проработал здесь 20 лет будут рассчитывать на одинаковую компенсацию – 1,32 млн рублей.

Завод Ford Sollers во Всеволожске появился в 2002 году и был возведен практически с нуля, отмечается на сайте предприятия. Он находится в 24 км от Петербурга и занимает площадь 26 гектаров. Здесь находятся склады, площадка для хранения готовой продукции, цеха сварки и окраски кузовов и сборки автомобилей, трек для проверки готовой продукции. Предполагается, что большая часть сотрудников завершит свою работу на всеволожском Ford Sollers в июне 2019-ого года.