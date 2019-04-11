“Борцы с грибком” украли у пенсионерки 200 тысяч рублей

85-летняя женщина впустила к себе в квартиру на проспекте Культуры неизвестных.

На проспекте Культуры неизвестные украли у пенсионерки 200 тысяч рублей из квартиры, сообщили Gazeta.SPb в МВД Петербурга 11 апреля.

Жительница Калининского района обратилась в полицию вчера в среду 10 апреля. По словам 85-летней пенсионерки, она впустила к себе в квартиру неизвестных, которые предложили ей удалить грибок. В полиции, впрочем, не уточнили, имеется ли в виду чистка ванной от плесени или оздоровительные процедуры. Так или иначе, мошенники утащили из квартиры пенсионерки 200 тысяч рублей, передают в полиции Петербурга.

Сейчас полицейские начали поиск злоумышленников. В МВД Петербурга готовят материалы для возбуждения уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пенсионерку на Васильевском острове Петербурга обманули на 150 тысяч.