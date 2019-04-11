В Петербурге разыскивают мошенницу, похитившую у пенсионера 150 тыс. рублей

Злоумышленница представилась работником ТСЖ Фото: Baltphоto/Ольга Андросова
Злоумышленница представилась работником ТСЖ Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Правоохранительные органы Петербурга проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью задержания злоумышленницы, обманным путем проникшей в квартиру пенсионера и похитившей 150 тысяч рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, 10 апреля в полицию Василеостровского района обратился 94-летний пенсионер. Он сообщил о том, что мошенница, представившись работником ТСЖ, похитила у него 150 тысяч рублей.

Злоумышленница представилась работником товарищества собственников жилья, проникла к пожилому мужчине в квартиру и совершила кражу крупной суммы денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД России Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские разыскивают мошенницу с целью задержания и возврата денежных средств потерпевшему. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что женщина с ярко-рыжими волосами обманула пенсионерку.

В Красносельском районе Петербурга пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о том, что мошенница, украла у нее деньги.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
Василеостровский район ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти кража денег спб
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