Женщина с ярко-рыжими волосами обманула пенсионерку

Жительница Красносельского района сообщила о пропаже 80 тысяч рублей.

В Красносельском районе Петербурга пенсионерка заявила в полицию на мошенницу, укравшую у нее деньги, сообщили Gazeta.SPb в МВД Санкт-Петербурга 10 апреля.

Как сообщила 76-летняя жительница Санкт-Петербурга, во вторник 9 апреля к ней на проспекте Кузнецова подошла неизвестная женщина. На вид ей было около 40 лет, на ней было темное пальто и вязаная шапка, из под которой выбивались ярко-рыжие волосы, передают в полиции Петербурга.

Пенсионерка сообщила, что женщина каким-то образом обманула ее и украла у нее 80 тысяч рублей. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и готовят материалы для возбуждения дела. 80 тысяч рублей — весьма солидная сумма, для того чтобы носить ее с собой. Возможно, мошенница заранее выбрала жертву.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пенсионерка умерла после ограбления.