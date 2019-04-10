Пенсионерка скончалась после ограбления её дома

В городе Отрадное Кировского района Санкт-Петербурга во вторник, 9 апреля, около 22:29 часов вечера неизвестный злоумышленник проник в частный дом.

Злоумышленник постучал в дверь частного дома по 6-й линии. Он угрожал 61-летней хозяйке жилого помещения предметом, внешне напоминающим пистолет

Неизвестный злоумышленник украл денежные средства в размере 15 тысяч рублей, три мобильных телефона, ювелирные изделия. После этого он скрылся с места происшествия, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Женщина спустя некоторое время после инцидента, около 23:00, почувствовала резкое ухудшение здоровья, в результате чего скончалась.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Для установления личности и задержания преступника приняты меры.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Мурино трое с пистолетом ворвались в квартиру мужчины.