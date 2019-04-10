В Мурино трое с пистолетом ворвались в квартиру мужчины

Полиция задержала подозреваемых. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин
Полиция задержала подозреваемых. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Около 22:00 часов вечера в четверг, 4 апреля, в поселке Мурино произошло незаконное проникновение в квартиру.

Неизвестные злоумышленники путем свободного доступа проникли в одну из квартир дома по улице Оборонная в поселке Мурино Санкт-Петербурга. Находясь в квартире, злоумышленники угрожали 20-летнему гражданину предметом, похожим на пистолет.

Неизвестные похитили из квартиры денежные средства на сумму 167,5 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту данного происшествия 6 апреля было возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Во вторник, 9 апреля, сотрудниками правоохранительных органов были задержаны трое подозреваемых в возрасте 27, 31 и 36 лет. Задержанные находятся под стражей. Расследование продолжается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец ограбил и машину, и квартиру в Петроградском районе.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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