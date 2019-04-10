Петербуржец ограбил и машину, и квартиру в Петроградском районе

Хищение личного имущества было совершено в понедельник, 1 апреля.

Из автомобиля марки «Мерседес-Бенц» неизвестный злоумышленник украл личное имущество владельца машины на общую сумму в 15 тысяч рублей.

После этого злоумышленник проник в квартиру одного из домов по улице Вязовая в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Из квартиры мужчина совершил хищение личных вещей на сумму более 100 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления. Похищенное у него было частично изъято. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Задержанного заключили под стражу. Расследование продолжается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на станции метро Парк Победы мужчина выбил окно поезда.