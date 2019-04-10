На станции метро Парк Победы мужчина выбил окно поезда

Во вторник, 9 апреля, мужчина во время движения поезда пытался выбить дверь поезда и разбил стекло.

Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам присутствующих пассажиров, мужчина находился в неадекватном состоянии.

Он попытался выбить дверь и разбил стекло поезда, находящегося в движении. Поезд подъезжал к станции метро Парк Победы. После остановки движения мужчина с силой «помог» дверям вагон открыться и вышел. Внешне он выглядит агрессивно настроенным.

Причина действий молодого человека неизвестна.

После инцидента женщина, находившаяся в вагоне, сообщила водителю состава о произошедшем по аварийной связи, которая располагается на стенах вагона.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в сети опубликовали видео ДТП, на котором машина сбивает пешехода на Салова.