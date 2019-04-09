В сети опубликовали видео ДТП, на котором машина сбивает пешехода на Салова

Пешеходу, к счастью, спасли жизнь. Фото: Скрин
Пешеходу, к счастью, спасли жизнь. Фото: Скрин

Водитель словно и не собирался притормозить.

Все случилось еще восьмого апреля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, но подробности стали известны только сейчас. Один из очевидцев поделился видеозаписью в социальной сети «Вконтакте», на которой отчетливо видно, как все произошло. Пешеход, не нарушая правил дорожного движения, переходил дорогу. В какой-то момент на него наехала машина, которая решила проигнорировать зеленый сигнал и «зебру». В результате столкновения горожанина подбросило в воздух.

За пострадавшим мужчиной шла женщина, которая, испугавшись, ускорила шаг. К счастью, неподалеку стояла карета скорой– медики бросились спасать беднягу. Сейчас его жизни ничего не угрожает – все это благодаря оперативной помощи от специалистов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ДТП на Мурманском шоссе грузовик влетел в Mercedes. Как минимум один человек получил травмы.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
видео дтп фрунзенский район
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