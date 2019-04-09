ДТП на Мурманском шоссе: грузовик влетел в Mercedes

Водитель иномарки серьёзно пострадал Фото: https://vk.com/spb_today
Водитель иномарки серьёзно пострадал Фото: https://vk.com/spb_today

В Ленинградской области на Мурманском шоссе в сторону Разметелово произошло дорожно-транспортное происшествие c участием грузовика и Mercedes. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, грузовик на скорости въехал в Mercedes. Фотографии и видео с места происшествия появились в соцсетях. На них видно, что иномарке нанесен серьёзный ущерб.

Как передаёт Piter.TV, на место происшествия прибыла реанимация. По неуточнённым данным водитель Mercedes получил тяжёлые травмы.

Отмечается, что авария привела к образованию плотной пробки. Автомобилистам рекомендуют объезжать данный участок дороги.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что из-за ДТП на площади Мужества произошёл затор.

На перекрестке проспектов Непокоренных и Гражданского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием самосвала. В сторону площади Мужества образовалась пробка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
ДТП и ЧП ленобласть мурманское шоссе
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