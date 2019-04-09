ДТП у площади Мужества. Пробки в Санкт-Петербурге

ДТП сделало перекресток одним из самых непростых участков для движения в городе. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

ДТП сделало перекресток одним из самых непростых участков для движения в городе. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

На перекрестке Непокоренных и Гражданского самосвал перекрыл среднюю полосу.

На перекрестке пр. Непокоренных и Гражданского произошло ДТП с участием самосвала. В сторону площади Мужества формируется крупный затор, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Пробки в Санкт-Петербурге утром 9 апреля достигли 7 баллов сложности по данным сервиса Яндекс.Пробки. Самые тяжелые ситуации сейчас фиксируют как раз на перекрестке в Калининском районе, на Светлановской площади, стрелке Васильевского острова, у Литейного моста. О плотном движении сообщают на наб. Обводного канала и Малоохтинском пр. — там тоже произошло по ДТП. Конечно же стоит площадь Восстания.

Гололеда сегодня на дорогах нет, дождь еще не начался, поэтому видимость нормальная. Вечером в Петербурге возможен мокрый снег, о чем Gazeta.SPb сообщала ранее.