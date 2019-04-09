Жителей Петербурга ждет пасмурный и дождливый вторник

Тепло придет — следующая неделя вновь станет ясной и солнечной.

Вторник 8 апреля в Санкт-Петербурге станет пасмурным и дождливым, сообщают синоптики Яндекс.Погоды. Температура утром составляет +1 градус тепла, но поднимется в течение дня незначительно — максимум до +4 градусов. Вечером жителей Петербурга может ждать новая порция мокрого снега. Гололеда на дорогах нет.

Скорость ветра в Петербурге утром достигнет 3,2 м/с с юга, но снизится до 1,8 м/с к вечеру.

Синоптики считают, что к концу недели температура вырастет до 7 градусов тепла — и следующая неделя вновь будет теплой и солнечной. Вчерашний мокрый снег вызвал активную реакцию в соцсетях — петербуржцы выразили свое негодование и потребовали весну. Выборг вовсе засыпало снегом, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.