Жителей Петербурга ждет пасмурный и дождливый вторник

Температура днем поднимется до 4-5 градусов тепла. Фото: pixabay.com
Температура днем поднимется до 4-5 градусов тепла. Фото: pixabay.com

Тепло придет — следующая неделя вновь станет ясной и солнечной.

Вторник 8 апреля в Санкт-Петербурге станет пасмурным и дождливым, сообщают синоптики Яндекс.Погоды. Температура утром составляет +1 градус тепла, но поднимется в течение дня незначительно — максимум до +4 градусов. Вечером жителей Петербурга может ждать новая порция мокрого снега. Гололеда на дорогах нет.

Скорость ветра в Петербурге утром достигнет 3,2 м/с с юга, но снизится до 1,8 м/с к вечеру.

Синоптики считают, что к концу недели температура вырастет до 7 градусов тепла — и следующая неделя вновь будет теплой и солнечной. Вчерашний мокрый снег вызвал активную реакцию в соцсетях — петербуржцы выразили свое негодование и потребовали весну. Выборг вовсе засыпало снегом, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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