В соцсетях публикуют фото апрельского снега в Выборге

Прошлая неделя выдалась теплой и солнечной — эта началась с осадков.

В Выборге во вторник 8 апреля выпал снег, что жители города разочарованно отметили в социальных сетях. Ленту новостей заполнили фотографии заснеженных дорог и домов с комментариями о превратности весны в Петербурге и Ленинградской области.

Прошлая неделя в регионе и Санкт-Петербурге выдалась теплой и солнечной — температура достигала +14 градусов, светило солнце, проснулись первые насекомые (шмели), полезли цветы. Начало новой недели выдалось пасмурным — в Петербурге прошел дождь и мокрый снег, ну а в Выборг будто вернулась настоящая зима.

Синоптики обещают, что до конца недели в Ленобласти и Петербурге потеплеет до 8 градусов, хотя небо останется облачным — ну а на следующей неделе снова засветит солнце.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что петербуржцы пожаловались на весенний мокрый снег.