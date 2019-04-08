Петербуржцы рассказывают о мокром снеге

Горожане радовались теплу и солнцу недолго – в город снова вернулись холода.

Пользователи социальных сетей делятся фотографиями и видеозаписями, на которых падает снег. Первые снимки начали появляться вечером восьмого апреля. Петербуржцы удивляются, что хлопья настолько огромные, словно вновь наступает зима.

«Яндекс.Погода» рассказывает, что снег идет во всех районах Санкт-Петербурга, а также постепенно начинает покрывать территорию Ленинградской области.

Сейчас на улице плюсовая температура, ветер гуляет со скоростью один метр в секунду.

Напоминаем, что синоптики предупреждали о похолодании на текущей недели. Они обещали, что будут идти дождь, мокрый снег, а также временнами дуть сильный ветер. Специалисты считают, что распогодиться должно ближе к выходным.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в понедельник пыльные бури Петербурга прибьет пришедший на смену солнцу ливень.