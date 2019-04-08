В понедельник пыльные бури Петербурга прибьет пришедший на смену солнцу ливень

На помощь коммунальным служба, которые все выходные очищали дороги и петербургские переправы от пыльных залежей, пришла погода.

Сами коммунальщики также сообщают, что в такую погоду лучше всего убирать город. Ведь каждый весенний сезон, из года в год, Петербург с шампунем и специальным мылом начинают мыть. Обещают, что уже к началу мая петербуржцы смогут наслаждаться чистым городом и в прямом смысле вдохнуть свежий воздух.

Ну а пока синоптики прогнозируют, что погода будет помогать коммунальщикам, но расстраивать некоторых жителей своей хмурой атмосферой. Так, всю неделю петербуржцы вновь не увидят солнца. Более того, их ждет привычный для горожан ливень. Однако средняя температура всю неделю будет держаться на отметке в плюс 6 градусов.

Особо холодным днями на неделе станут среда и четверг. Но уже к выходным погода перемениться и можно будет ждать солнца. С этих дней коммунальным службам вновь придется рассчитывать только на себя.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неделя в Ленобласти начнется со снега и гололедицы.