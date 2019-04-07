Неделя в Ленобласти начнется со снега и гололедицы

Весна, которая радовала жителей региона, временно отступит.

Погода с восьмого марта будет ухудшатся. Понедельник начнется с хмурого неба, дождя и мокрого снега. Спасатели предупреждают, что из-за ночных морозов на дороге будет гололедица – водителям стоит быть осторожнее на дорогах, чтобы избежать аварий, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Ленинградской области. Девятое апреля в регионе области также не порадует местных – дожди усилятся, вместе с ним в некоторых районах пойдет снег, сопровождаемый метелью.

Напоминаем, что непогода обрушится и на Санкт-Петербург. Горожан ожидают и снег, и дождь, и ветер. Температура с каждым днем будет становиться ниже, но весна обязательно вернется к выходным, считают специалисты. Поэтому придется немного подождать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что рабочая неделя в Петербурге начнется с дождя. Тем не менее, столбик термометра поднимется выше плюс 10 градусов.