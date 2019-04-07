Неделя в Ленобласти начнется со снега и гололедицы

Теплую весну сменят дожди с снег. Фото: Pixabay
Теплую весну сменят дожди с снег. Фото: Pixabay

Весна, которая радовала жителей региона, временно отступит.

Погода с восьмого марта будет ухудшатся. Понедельник начнется с хмурого неба, дождя и мокрого снега. Спасатели предупреждают, что из-за ночных морозов на дороге будет гололедица – водителям стоит быть осторожнее на дорогах, чтобы избежать аварий, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Ленинградской области. Девятое апреля в регионе области также не порадует местных – дожди усилятся, вместе с ним в некоторых районах пойдет снег, сопровождаемый метелью.

Напоминаем, что непогода обрушится и на Санкт-Петербург. Горожан ожидают и снег, и дождь, и ветер. Температура с каждым днем будет становиться ниже, но весна обязательно вернется к выходным, считают специалисты. Поэтому придется немного подождать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что рабочая неделя в Петербурге начнется с дождя. Тем не менее, столбик термометра поднимется выше плюс 10 градусов.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
ленинградская область погода
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы заметили бобров, которые строят запруду
Певец Лебединский считает, что Россия должна извиниться перед Украиной
Трубу на Ленинском починили раньше срока
Неделя в Ленобласти начнется со снега и гололедицы
Реанимация и скорая на Народной помогает сбитому мотоциклисту
Коммунальщики убирали Петербург все выходные
Дебаты Порошенко и Зеленского состоятся 14 апреля
С белорусской стороны открыли для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС