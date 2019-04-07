Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождя

Также синоптики прогнозируют, что на следующей неделе в городе ожидается снег. Тем не менее средняя температура воздуха составит плюс 6 градусов.

Солнечная и ясная погода на этой неделе, прогнозируют синоптики, 8 апреля сменится на дождливую и снежную. С понедельника и всю неделю в Петербурге будут идти дожди, а временами возможен и кратковременный снег.

Тем не менее, прогнозируют синоптики, первый рабочий день будет не таким прохладным. Столбик термометра все еще будет на отметке выше плюс 10 градусов. Однако уже второй рабочий день принесет похолодание. Средняя температура в течение недели составит плюс 6 градусов.

Самыми прохладными днями на неделе станут среда и четверг, температура зафиксируется на отметке плюс 4 градуса. Но уже к выходным петербуржцы могут ждать солнечную погоду.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Санкт-Петербурге и Ленобласти жгут траву.